Mit etwa 50 Inszenierungen verwandelt "Bewegtes Land" die Zugstrecke zwischen Jena Paradies und Naumburg in eine 30 km lange Bühne. Das Publikum fährt mit gewöhnlichen Zügen daran vorbei.

Ein Hai, der aus der Saale springt, ein liegengebliebener ICE, der Geschäftsleuten den Blick in die Landschaft gewährt oder eine vierzehn Meter hohe Großstadtskyline – die Zugreisenden erwartet ein surreales Schauspiel, eine Mischung aus Theater und Performance. "Bewegtes Land" ist als surreale Intervention gedacht, eine Theater-Performance im ganz gewöhnlichen Alltag. Die Aktion schaffe Begegnungen zwischen Stadt und Land, so der künstlerischer Leiter und Bauhaus-Professor Jörn Hintzer.

Gemeinsam mit Jakob Hüfner, ebenfalls Lehrender an der Bauhaus-Uni Weimar, hat er das Projekt initiiert. Zusammen mit Hohes Gut e.V. JenaKultur und dem Kunstfest Weimar wird die Kunstaktion nun realisiert.

Wir müssen immer schneller laufen, um unseren Platz in der Welt zu halten.

Das Zugfenster an sich ist auch so etwas wie ein Bildschirm.

Statt auf ihre Smartphones können die Passagiere an diesem Wochenende in Thüringen also aus dem Zugfenster schauen und dabei ihrer Reisestrecke etwas näher kommen.