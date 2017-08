100 Jahre, nachdem aus der Idee des Kommunismus Realität wurde, stellt das Kunstfest Weimar die Oktoberrevolution und ihr Erbe in den Fokus. 1917 fand der bisher radikalste Systemwechsel der Menschheit statt. Wie sehr hat die russische Revolution die Menschen seitdem weltweit geprägt? Was ist von dem kommunistischen Traum übrig geblieben? Was ist heute noch spürbar? Diesen Fragen geht das Kunstfest Weimar mit über 100 Veranstaltungen auf den Grund. Weimar bietet dafür eine perfekte Kulisse - als Ort, an dem die Vergangenheit mit Klassik, Weimarer Republik, Bauhaus, NS-Konzentrationslager und DDR-Geschichte unmittelbar in die Gegenwart ragt.