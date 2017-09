Die Kunsthalle der Sparkasse Leipzig widmet sich von Donnerstag an dem Genre der Fotografie. In der Fotoschau "Von (Ab)wesenheiten" versammelt die Kunsthalle wichtige Werke von Fotografen mit einem biografischen Bezug zu Leipzig.

Ursula Arnold: "Leipzig (Zeitungsfrau)" (1956) Bildrechte: Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst Cottbus & Frankfurt (Oder)

Die Werke der Fotoschau dokumentieren ausgehend von den 70er-Jahren Lebensgefühl und Zeitgeist ihrer jeweiligen Epoche. Sie verdeutlichen außerdem die Entwicklung des Mediums der Fotografie und ihre Suche nach einer eigenen Bildsprache jenseits von Journalismus. Die ausgestellten Bilder überführen den Alltag ins fotografische Medium und schaffen so ein eigenes, subjektives Abbild der Wirklichkeit.



Bereits 1893 wurde an der örtlichen Kunst-Akademie eine "Abteilung für photographische Vervielfältigungsverfahren" eingerichtet. Bis heute bildet Fotografie einen Schwerpunkt an der "Hochschule für Grafik und Buchkunst".



Die Ausstellung kann noch bis zum 7. Januar 2018 besucht werden.