In einem Berliner Archiv ist ein verloren geglaubtes Werk von Kurt Weill wiederentdeckt worden. Die Weill-Stiftung in New York teilte am Montag mit, dass es sich bei den drei Notenblättern um eine Komposition für Weills Frau handelt. Die Schauspielerin und Sängerin Lotte Lenya sang das Stück im November 1931 bei einer Revue in der Jungen Volksbühne Berlin.

In den 60er-Jahren konnte Lotte Lenya die Handschrift ihres Mannes nicht mehr finden. Nach Angaben der Stiftung notierte sie: "Unauffindbar. Wird wohl in irgendeinem Keller vergraben sein." Die Kurt Weill-Stiftung will das Stück nun wieder zur Aufführung bringen. Der Finder der Noten, der Musikwissenschaftler und Weill-Experte Elmar Juchem sagte: "Der Fund ist eine kleine, aber echte Sensation."

Kurt Weill (1900-1950) Bildrechte: Archiv Kurt Weill Gesellschaft e.V.

Kurt Weill wurde am 2. März 1900 in Dessau geboren. Eines seiner berühmtesten Werke ist die "Dreigroschenoper", welche in Zusammenarbeit mit dem Dramatiker Bertolt Brecht entstanden ist. 1933 floh Weill wegen seiner jüdischen Abstammung vor den Nazis und emigrierte in die USA, wo er am New Yorker Broadway großen Erfolg hatte. 1950 starb Weill in New York. In seiner Heimatstadt Dessau werden seine Werke jährlich im Rahmen des Kurt Weill Festes aufgeführt.