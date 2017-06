Das Internationale Kurzfilmfestival in Dresden bekommt eine neue Leiterin. Wie die Filminitiative Dresden e.V. bekanntgab, wird Sylke Gottlebe die Verantwortung ab Juli übernehmen. Sie leitete das Festival bereits Ende der neunziger Jahre. Die bisherige Leitung lag in den Händen eines Trios: Katrin Küchler wird das Haus auf eigenen Wunsch Ende Juni verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. Alexandra Schmidt und Karolin Kramheller werden den Übergang in die neue Struktur weiter begleiten und das Festival im Juli bzw. Oktober verlassen. Das Filmfest Dresden gibt es seit 1989. Die Schwerpunkte im Wettbewerb liegen auf Kurzspielfilmen und Animationsfilmen.