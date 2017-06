Semperoper Dresden Ein Konzentrationslager auf der Opernbühne

Als eine "Hymne an den Menschen" bezeichnete Dmitri Schostakowitsch die Oper seines Freundes und Kollegen Mieczeslaw Weinberg. Ihre Musik zieht das Publikum unerbittlich in das Geschehen hinein - hinein in das Innere eines riesigen Schiffes, das als Ozeandampfer auf dem Weg von Europa nach Südamerika unterwegs ist, zugleich das Innere eines KZs darstellt. An beiden - quasi hermetisch abgeschlossenen Orten - spielt Weinbergs Oper "Die Passagierin" nach dem gleichnamigen Roman von der Auschwitz-Überlebenden Zofia Posmysz. Sie spielt an gegen das Vergessen, kollektive Verdrängung, Unmenschlichkeit und millionenfache Vernichtung.

Regisseur Anselm Weber war 18 als er das erste Mal ein Konzentrationslager besuchte. Später beschäftigte er sich zudem mit Peter Weiss' "Ermittlung", in der der Frankfurter Auschwitzprozess mit theatralen Mitteln dargestellt wird. Nun also Weinbergs "Passagierin" – vor welchem Hintergrund hat er sich damit auseinandergesetzt?

Es ist ein Appell an die Menschlichkeit. Ich sitze auch heute wieder in der Probe und höre der Musik zu in Verbindung mit diesen Texten und glaube nicht, dass man sich dem entziehen kann.

Im Jahr 1960 begleitet die junge Lisa ihren Mann Walter auf dem Weg nach Brasilien. Walter ist Diplomat der BRD und Willens, das neue Deutschland zu vertreten. Da begegnet Lisa auf dem Dampfer einer ehemals in Auschwitz inhaftierten, polnischen Gefangenen und die Beziehung des Paares scheint aus den Fugen zu geraten, denn was Walter nicht wusste: Seine Frau war einst Aufseherin im KZ Auschwitz. Nun wird sie von ihren Erinnerungen eingeholt.

Und auch sonst meinte es das Leben nicht besonders gut mit dem 1919 in Warschau geborenen Weinberg: Mehrfach musste er auf Grund seines jüdischen Glaubens vor den Deutschen fliehen, die schließlich seine gesamte Familie umbrachten. Diese Erfahrungen haben Weinberg in seinem künstlerischen Selbstverständnis tief geprägt; deshalb schrieb er in seinen Werken gegen jegliche Form von Faschismus an, ohne den Glauben an das Humanistische im Menschen zu verlieren – auf erschütternd authentische Weise, mit Herzblut. Für Anselm Weber war Weinbergs Biographie enorm wichtig in der Auseinandersetzung mit der "Passagierin", denn: