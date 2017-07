Herbert von Karajan ist Christian Thielemann bis heute Inspiration und Vorbild. Bildrechte: dpa

Thielemann ist in Berlin aufgewachsen, als einziger Sohn in einer musikalischen Familie. Schon früh nehmen ihn die Eltern mit zu Konzerten und in die Oper. Als er mit 14 Jahren seinen ersten Wagner in der Deutschen Oper hört, ist ihm klar: "Das will ich auch machen." Und genau in diesem Berliner Haus wird er später als Kapellmeister dirigieren. Bis es soweit ist, arbeitet er für Herbert von Karajan und Daniel Barenboim. Karajan ist ihm bis heute Inspiration und Vorbild.



Seine bislang letzte Station in München verlässt Thielemann im Streit mit der Kulturpolitik. Im Herbst 2012 beginnt für den 50-Jährigen eine neue Ära, er wird Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle in Dresden, das wohl älteste Orchester der Welt, das schon Wagner seinerzeit als "Wunderharfe" in höchsten Tönen lobte. In seiner ersten Spielzeit wird die Staatskappelle zum "Orchester des Jahres" gewählt. 2015 erhält Thielemann den Richard-Wagner-Preis.



Christian Thielemann, der keine Angst hat, unbequem zu sein, wenn es um seine Kunst geht, gilt auch sonst nicht als einfacher Mensch. Er schottet sich ab, möchte dem Gegenüber nie privat, sondern nur im Rahmen seiner Arbeit begegnen. Außerdem reist er nicht gerne, was sich bei seiner internationalen Karriere jedoch nicht vermeiden lässt.