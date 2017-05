Unter den deutschen Städten ist Leipzig mit 580.000 Einwohnern nur die Nummer zehn, wächst aber von allen am schnellsten. Mit etwa 680.000 Einwohnern wird laut der jüngsten Evaluierung des statistischen Amtes der Stadt gerechnet – bis 2030. Das ist in der Tat an sich schon bemerkenswert, denn viele Jahre lang ging es immer nur rückwärts. Der Nach-Wende-Slogan der Stadt hieß zwar "Leipzig kommt!", doch in Wahrheit hätte er lauten müssen "Leipzig geht!".



Nach der Wende war von Wachstum nichts zu spüren: Nur die Arbeitslosenzahlen stiegen, die Bewohner zogen in die alten Bundesländer, die Geburtenzahlen gingen zurück. Ab Mitte der 90er-Jahre entstanden im Umland viele Siedlungen - die Stadt schrumpfte. Mittlerweile wächst Leipzig wieder - und mit der Stadt auch das Umland. Für den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ist das Wachstum der Stadt die reine Freude: