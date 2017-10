Am Sonntag beginnt in Leipzig die Lachmesse. Während des Festivals für politisches Kabarett, Comedy und Poetry treten Stars und Newcomer der Szene auf. Insgesamt 180 Künstler aus sieben Ländern sorgen vom 15. bis 22. Oktober in Leipzig für Unterhaltung. Erwartet werden Spitzenkabarettisten wie Django Asül, Michael Mittermeier und Simone Solga.