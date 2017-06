Gudrun Ensslin eine Indianersquaw aus braunem Plastik und Andreas Baader ein Ritter in schwarzglänzender Rüstung? Die Welt des kindlichen Erzählers dieses mitreißenden Romans, der den Kosmos der alten BRD wiederauferstehen lässt, ist nicht minder real als die politischen Ereignisse, die jene Jahre in Atem halten und auf die sich der 13-Jährige seinen ganz eigenen Reim macht. Der Protagonist aus dem Ortsteil Biebrich im hessischen Wiesbaden nimmt zum Beispiel irrtümlich an, bei seiner Streiche spielenden Clique handele es sich um die Terroristen, über die im Fernsehen berichtet wird und gegen die die Politik so hilflos scheint.