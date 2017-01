Der Schriftsteller Sidney Orr, 35, wohnhaft in Brooklyn, ist nach schwerer Krankheit auf dem Weg der Genesung. Seit Monaten hat er nichts zu Papier gebracht, bis er in einem Schreibwarengeschäft von einem mysteriösen Chinesen ein blaues Notizbuch kauft. Als er versucht darin zu schreiben, spürt er, dass seine Schreibhemmung verschwunden ist.

Im Bann des blauen Notizbuches

Inspiriert von einer kurzen Episode in Samuel Hammetts Roman "Der Malteser Falke", auf die ihn einst sein Freund John Trause aufmerksam gemacht hatte – in ihr würde ein ganzer Roman stecken – beginnt er die Geschichte des Nick Bowen aufzuschreiben. Bowen, der als Lektor bei einem großen Verlag arbeitet, wird eines Tages beinahe von einem Wasserspeier erschlagen. Erschüttert von diesem Vorfall beschließt er, ein völlig neues Leben zu beginnen. Er lässt seine Frau zurück und nimmt den nächstbesten Flug, der ihn nach Kansas City bringt. Mit im Gepäck hat er ein Manuskript, das kurz zuvor auf seinem Schreibtisch gelandet war: "Nacht des Orakels".

Sidney Orr schreibt wie in Trance und taucht ein in ein Labyrinth von Geschichten, dass er nicht bemerkt, wie sein Leben langsam ins Wanken gerät. Seltsame Dinge passieren, seitdem er das geheimnisvolle blaue Notizbuch besitzt und es scheint, dass die darin skizzierte Erzählung über Nick Bowen auf mysteriöse Weise mit seinem Leben korrespondiert. Zufall oder Schicksal? Als Sidney Orr versucht, den rätselhaften Entwicklungen auf den Grund zu gehen, ist es bereits zu spät und er wird vom Strudel der Ereignisse mitgerissen.

Ich bin durch diese neun Tage im September 1982 gestolpert wie durch dichten Nebel. Ich habe versucht, eine Erzählung zu schreiben, und bin in eine Sackgasse geraten. [...] Ich habe das Manuskript meines Freundes verloren, ich habe beinahe meine Frau verloren. Aber jenseits all der Fehltritte und Torheiten, die ich in dieser Woche beging, habe ich etwas gewusst, dessen ich mir nicht bewusst war. Die Zukunft war bereits in mir, und ich rüstete mich für die Katastrophen, die mir bevorstanden.

"Nacht des Orakels" ist ein typischer Paul-Auster-Roman. Bekannte Motive wie die Macht des Zufalls, die Suche nach Identität und die Vermischung von Realität und Illusion prägen auch dieses Werk. Virtuos verknüpft der Autor die verschiedenen Handlungsstränge und entwickelt ein beeindruckendes Erzählgeflecht mit zahlreichen Verdoppelungen, Spiegelungen und Variationen. Dabei gelingt es Auster spielerisch-unterhaltsam essentielle Themen zu verhandeln.

In der Lesezeit senden wir Paul Austers Roman in einer 13-teiligen Lesefassung. In der Aufnahme des RBB aus dem Jahr 2004 liest der Schauspieler Jan Josef-Liefers.

Der Schriftsteller Paul Auster

Paul Auster wurde am 3. Februar 1947 in Newark, New Jersey, geboren. Im Alter von 19 Jahren besuchte er verschiedene europäische Länder, was seine weitere Laufbahn stark beeinflussen sollte. Nach seiner Rückkehr in die USA studierte er bis 1970 Anglistik und Literaturwissenschaften an der Columbia Universität. Von 1971 bis 1974 lebt er in Paris, wo er als Übersetzer arbeitete. Nach seiner Rückkehr in die USA nahm er einen Lehrauftrag an der Columbia Universität an und arbeitete zusätzlich als Übersetzer französischer Autoren sowie als Herausgeber französischer Literatur in amerikanischen Verlagen.

Einen ersten Erfolg als Autor hatte Auster mit seinem Prosadebüt "Erfindung der Einsamkeit" (1979). International bekannt wurde er mit den postmodernen Krimis seiner "New-York-Trilogie" (1987). Mit Romanen wie "Mond über Manhattan" (1990), "Die Brooklyn Revue" (2006) und "Unsichtbar" (2010) avancierte Paul Auster zu einem der erfolgreichsten US-amerikanischen Autoren der Gegenwart. Sein umfangreiches, vielfach preisgekröntes Werk umfasst neben zahlreichen Romanen auch Drehbücher, Essay und Lyrik. Große Beachtung fand Auster als Drehbuchautor der von Wayne Wang inszenierten Kinofilme "Smoke" (1995) und "Blue in the Face" (1995).

Paul Auster lebt heute in Brooklyn. Er ist mit der amerikanischen Autorin Siri Hustvedt verheiratet und hat zwei Kinder.

Der Schauspieler Jan Josef Liefers

Auf dem Weg zum Schauspieler absolvierte Jan Josef Liefers, geboren 1964 in Dresden, zunächst eine Tischlerlehre am Staatstheater Dresden. Von 1983 bis 1987 studierte er Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. In "Die Besteigung des Chimborazo" von Rainer Simon gab er 1989 sein Kinodebüt. Das erste Theaterengagement hatte er 1987 bis 1990 am Deutschen Theater Berlin.

Jan Josef Liefers im Hörspielstudio des MDR, 2004 Bildrechte: MDR/Mahmoud Dabdoub Nach der Wende wechselte Liefers 1990 in ein festes Engagement an das Thalia Theater in Hamburg. Vier Jahre später kündigte er, um freischaffend für Film und Fernsehen arbeiten zu können. 1996 gelang ihm der Durchbruch mit "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief". Seit 2002 steht er zweimal im Jahr als Professor Karl-Friedrich Boerne für den WDR-Tatort in Münster gemeinsam mit Axel Prahl vor der Kamera. 2012 war er in der Verfilmung des Romans "Der Turm" von Uwe Tellkamp zu sehen und im Kinofilm "Mann tut was Mann kann". MDR FIGARO produzierte mit Liefers u.a. das Hörbuch "Alexander Osang: Die Nachrichten" (2006). Jan Josef Liefers ist auch als Synchronsprecher und Musiker ("Soundtrack meiner Kindheit") gefragt.