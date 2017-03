Über den Schriftsteller Saša Stanišić

Saša Stanišić wurde 1978 in Višegrad, Jugoslawien, geboren und musste im Alter von 14 Jahren mit seiner Familie vor dem bosnischen Bürgerkrieg nach Deutschland fliehen. Er hat in Heidelberg und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert. Sein teilweise autobiografischer Debütroman "Wie der Soldat das Grammofon reparierte" erschien 2006 und wurde in 30 Sprachen übersetzt. Sein zweiter Roman "Vor dem Fest" wurde 2014 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Stanišić hat diverse Literaturpreise und Stipendien erhalten, unter anderem den Adelbert-von-Chamisso-Preis und den Alfred-Döblin-Preis. "Fallensteller", sein Band mit Erzählungen, erschien 2016.

Die Sprecherin Sandra Hüller

Sandra Hüller, geboren 1978 in Suhl, studierte an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. 1999 bis 2001 spielte sie am Theaterhaus Jena. Es folgten Engagements am Schauspiel Leipzig, am Theater Basel, an der Volksbühne Berlin und bei den Münchner Kammerspielen, wo sie u. a. in der Rolle der Nina in O'Neills "Seltsames Intermezzo" beeindruckte. Von "Theater heute" wurde sie 2003 zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres und 2013 zur Schauspielerin des Jahres gekürt.

Sandra Hüller Bildrechte: IMAGO Neben der Theaterarbeit drehte Sandra Hüller auch einige Kinofilme. Durch ihre Rolle als Michaela Klingler in Hans-Christian Schmids Film "Requiem" wurde Sandra Hüller einem großen Publikum bekannt. Für ihre Darstellung erhielt sie 2005 den Bayerischen Filmpreis, 2006 den Silbernen Bären der Berlinale und den Deutschen Filmpreis. Mit Maren Ades Kinofilm "Toni Erdmann", in dem Hüller die weibliche Hauptrolle neben Peter Simonischek spielte, war sie 2016 im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes vertreten. Im selben Jahr wurde Hüller für den Part der Ines mit dem Europäischen Filmpreis als Beste Darstellerin ausgezeichnet. Der Film war außerdem für den "Oscar - Bester ausländischer Film" nominiert. Sandra Hüller lebt in Leipzig. Für den MDR war sie zuletzt 2015 in der Lesezeit "Die Glücklichen" von Kristine Bilkau zu hören.

Die Sprecherin Ulrike Krumbiegel

Ulrike Krumbiegel, 1961 in Berlin geboren, studierte an der Schauspielschule "Ernst Busch" Berlin. Schon während ihres Studiums bekam sie 1982 ihre erste Hauptrolle im Fernsehfilm "Komm mit mir nach Chicago".

Ulrike Krumbiegel Bildrechte: IMAGO Es folgten Engagements am Schweriner Theater, am Deutschen Theater, am Berliner Ensemble und bei den Münchner Kammerspielen. Im Fernsehen verkörperte sie viele Rollen in den Krimireihen "Polizeiruf 110", "Bella Block" und "Tatort" sowie in den Spielfilmen "Heidi M.", "Der Erdnussmann", "Antikörper" und "Der Untergang". Dem breiten Publikum bekannt wurde Ulrike Krumbiegel vor allem durch ihre Rolle in der Fernsehreihe "Bloch": Von 2003 bis 2013 spielt sie Clara, die Frau an der Seite des Psychotherapeuten Bloch, gespielt von Dieter Pfaff.



2003 wurde Ulrike Krumbiegel für ihre Leistung als Maklerin Dina im Fernsehfilm "Geschlecht weiblich" mit dem Deutschen Fernsehpreis als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet, 2008 erhielt sie die Goldene Kamera für ihre Rolle in der Polizeiruf-Folge "Jenseits". Für den Deutschen Fernsehpreis 2010 wurde sie als "Beste Schauspielerin" (für ihre Rolle in Der verlorene Vater) nominiert. Sie lebt heute in Berlin und in der Schweiz. Für den MDR war Ulrike Krumbiegel zuletzt als Sprecherin in dem Hörspiel "Das Deutschlandgerät" (2014) von Ingo Schulze zu hören.