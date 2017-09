Ilka Hein: Lisa Fitz, welches sind die Themen, die Sie als Kabarettistin momentan, vor der anstehenden Bundestagswahl am meisten bewegen?

Mich bewegt so viel, dass der Kopf manchmal wie ein überlaufendes Fass ist, ich mich bemühen muss, wieder herunterzukommen und dann drei Tage Politikpause zu machen. Mich beschäftigen momentan natürlich die Themen Migration, das kriegstreibende Verhalten der USA und der Aufbau von Russland als Feind und auch Nordkorea, die Atomversuche, das beschäftigt mich alles sehr. Und man muss sich dann immer ein bisschen herunterdimmen, damit man nicht zu viel Angst kriegt in dieser Welt.

Als Kabarettist auf der Bühne hat man die direkten Publikumsreaktionen, wenn sie z. B. über die europäische Natopolitik sprechen oder über Folgen der Globalisierung - hat man ja da die direkte Reaktion des späteren Wahlvolkes. Reagiert dies meistens eindeutig, oder sieht man auch oft in Pokergesichter?

Ich habe eine Figur, das ist die Geheimagentin Olga Geheimnikowa, und die spricht über die US-Geostrategie. Und die macht dann klar: Russland ist nicht Putin, genauso wie Amerika nicht Trump ist, sondern das sind in Russland 140 Millionen Menschen - wie du und ich. Und dann, wenn die Leute merken, das Ganze ist gut recherchiert, ein Fakt nach dem anderen, die sie alle nicht kannten, dann fällt die Klappe herunter. Die, die sich dann bestätigt fühlen, sind natürlich glücklich, dass das jemand da auch mal von der anderen Seite sieht. Und die, die es nicht wussten, die zweifeln, und nach und nach bröckelt es.

Wenn die Reaktion zustimmend sind - davon kann man ja ausgehen, wenn jemand lacht - gehen die dann auch alle hin und machen ihr Kreuzchen hier oder da auf dem Wahlzettel, entsprechend dem, was sie vorher vom Kabarettisten im Programm erklärt bekommen haben? Kabarett als Erklärinstanz mit direkten Folgen - was denken Sie?

Ich glaube nicht, dass die Menschen wegen meines Kabarettprogramms sagen, gut, jetzt wähle ich die Linken, oder die Rechten, oder die CSU. Gut, man kann die bestärken, die eventuell in eine gewisse Richtung gedacht haben, aber sich nicht ganz sicher waren. Aber sonst ist es schon so, dass der stete Tropfen den Stein höhlt und dass die Satire natürlich langfristig schon die Funktion hat, aufzuklären oder Rücken zu stärken oder im Denken stark zu machen oder bei Zweiflern, dass die die Seiten wechseln. Das geht aber nicht kurzfristig. Also ich kann nicht kurz vor der Wahl ein Programm machen und erreichen wollen, dass das Publikum irgendwie anders wählt, daran glaube ich nicht.

Kabarett - so eine aktuelle These - sei die eigentliche politische Aufklärung unserer Tage. Gehen Sie da mit? Wie weit oder warum?

Zumindest ist es so, dass die Kabarettisten bislang noch die wenigen sind, die frei die Meinung äußern dürfen. Der Redakteur eines Senders zum Beispiel kann das nicht einfach, wenn er über sich mehrere Instanzen hat. Auch ein Zeitungsredakteur kann's nicht unbedingt, und viele werden da schon behindert, die Meinung frei zu sagen. Ein Kabarettist kann noch herauspoltern. der Maßstab ist dann lediglich der Zuschauer. Der kann sich dann zurückhalten und denken, naja, find ich aber nicht, oder er kann sich dem Prozess der Meinungsbildung wieder aussetzen. Insofern sind wir noch recht frei. Wir haben viel Freiheit, und das ist schön.

Kabarettisten, die etwas auf sich halten, machen auf der Bühne keine direkte Parteienwerbung, aber gewählt werden am Ende schon Parteien. Was wollen und können Satiriker erreichen mit dem, was sie tun? Denn wer gesellschaftspolitisch agitiert - und das macht ein Kabarettist - der möchte ja etwas auslösen.

Wenn ich es mir wünschen könnte, dann hätte ich am liebsten eine "Lego-Partei". Dann würde ich mir etwas von den Linken nehmen, denn das ist die einzige Partei, die deutlich gegen Waffenhandel ist. Von der CDU bei uns in Bayern nähme ich die Sorge um wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit und von der FDP die angestrebte Freiheit der Wirtschaft. Ich würde am liebste so eine "Legopartei" bauen, das geht aber nicht.

Was ich aber sagen möchte, ist, ich sympathisiere zwar mit der Linken aufgrund dieser Anti-Waffen-Politik, was ich aber unsäglich finde - und ich muss das leider ganz provokativ sagen und mir dafür vielleicht auch Watschen einhandeln - ich finde den Umgang mit der AfD völlig undemokratisch.

Ich finde das völlig falsch und bin da auf Seiten von Gerhard Schröder, der gesagt hat, man sollte das nicht so aufblasen, sondern das ist eine Strömung im Volk, und wenn die vorkommt, sieht man ihr Gesicht. Dann fühlen sich diese Leute angesprochen und sind wesentlich weniger gefährlich, als wenn versucht wird, sie dauernd herunter zu bügeln und so zu tun, als wäre diese Strömung nicht vorhanden. Wir haben nun mal eine Demokratie, ob es jemandem passt oder nicht, von der Tierschutzpartei bis zur Ökopartei bis auch zu den Grünen, von denen manchmal Unsägliches kommt, fast deutschfeindliche Sachen, die die von sich geben. Und in diesem demokratischen Spektrum kommt eben auch die AfD vor.

Und auch die Migrationspolitik gehört von allen Seiten beleuchtet. Von der Menschlichkeit her, von den Kosten her, von der - meines Erachtens - unsäglichen Politik der Frau Merkel her, von der falschen Gutherzigkeit, aber auch von der falschen Hasspolitik her, die dann wieder von anderen verbreitet wird. Das steht einfach auf mehreren Säulen, die ausgesprochen werden dürfen müssen und die betrachtet werden müssen - auch kritisch.

Es gibt dieses Bild vom Kabarettisten als Hofnarr der modernen Gesellschaft, man hört ihm zu, man lacht, aber man nimmt ihn nicht wirklich ernst. Was denken sie über diese These und wie kann man das ändern?