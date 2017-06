Der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ist am Sonntag in Weimar an Michael Köhlmeier verliehen worden. Der 67-jährige Autor stammt aus Österreich und hat eine große Bandbreite an Werken geschrieben - von Novellen bishin zu Romanen und Drehbüchern sowie Nachdichtungen antiker Mythen und österreichischer Sagen.