Der chinesische Friedensnobelpreisträger und Dissident Liu Xiaobo wurde aus medizinischen Gründen aus der Haft entlassen. Wie sein Anwalt Shang Baojun der Deutschen Presse-Agentur in Peking mitteilte, leidet der der 61-Jährige an "Leberkrebs im späten Stadium" und wurde in ein Krankenhaus verlegt. Die unheilbare Krankheit wurde bereits im Mai festgestellt. Zurzeit wird er in einem Krankenhaus in Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning behandelt, nachdem seinem Antrag auf medizinische Versorgung außerhalb des Gefängnisses stattgegeben worden sei.