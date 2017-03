Lolek und Bolek sind wieder da. Der Eulenspiegel-Verlag will einige Abenteuer in Buch-Form wiederbeleben.

In einer Zeit, in der viele Wege verschlossen waren, setzten sich die beiden knopfäugigen Jungs über alle Grenzen hinweg, reisten durch die Welt und lernten das Leben kennen.

Zehn Lolek-und-Bolek-Geschichten waren bereits in den 70er Jahren als gedruckte Comics erschienen. Vier Titel legt der Verlag nun wieder auf: "Am Orinoko" und "In den Wäldern Kanadas" sowie "In der Wüste Gobi" und "In den Steppen Australiens".