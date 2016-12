Schnell werden wir unweigerlich zu Komplizen der von der hinreißenden Kate Beckinsale gespielten Dame, die im Grunde keine andere Wahl hat. Sie muss die feine Gesellschaft mit deren eigenen Waffen schlagen, wenn sie nicht untergehen will. Sie erkennt jede Schwäche und Unaufrichtigkeit ihrer Mitmenschen, weil sie nicht mehr dazu gehört und sichert sich gerade dadurch ihren Platz mitten unter ihnen. Gedreht wurde dieser durch und durch britisch wirkende, sehr komische und wunderbar ironische Film von Whit Stillman größtenteils an schönen Orten in Dublin und auf alten irischen Landgütern, das gibt diesem rundum sehenswerten Werk eine klassisch-authentische Note, ebenso wie die klug und wirkungsvoll eingesetzte Musik von Purcell, Händel, Vivaldi und Mozart. Ein Hochgenuss wie ein gelungener Fünf-Uhr-Tee in angenehmer, geistreicher Gesellschaft.