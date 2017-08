Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem Land, das es heute nicht mehr gibt…: Im Jahre 1966 verfilmte der Regisseur Konrad Wolf das Buch "Der Kleine Prinz" mit seiner damaligen Frau Christel Bodenstein als Prinzen und der Crème de la Crème der DDR-Schauspieler in den weiteren Rollen. Es war der erste Farbfernsehfilm der DDR. Doch leider versäumte das DDR-Fernsehen, die Rechte mit den Erben in Frankreich zu klären, also verschwand der Film in einem Giftschrank und ward nie mehr gesehen.

Bis zur heutigen Zeit, als sich in der kleinen erzgebirgischen Stadt Annaberg-Buchholz ein paar Menschen aufmachen, um das erste internationale Märchenfilmfestival zu organisieren, das es in Europa je gegeben hat. Sie nennen es Fabulix und laden viele Menschen ein, um sich mit ihnen auf verschiedenen Reisen in die Welt der Märchen und Mythen, der Prinzen und Prinzessinnen, der Tapferen und Helden zu begeben.

DEFA-Klassiker und Neues aus Hollywood

Der schwedische Film Ronja Räubertochter aus dem Jahr 1984 ist einer der Filme, die beim Märchenfilm-Festival in Annaberg-Buchholz gezeigt werden. Bildrechte: IMAGO/TBM United In ihr Programm schreiben sie neben der Wiederaufführung von "Der Kleine Prinz" weitere Klassiker der DEFA wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" oder "Das singende, klingende Bäumchen", bekannte internationale Filme wie "Ronja Räubertochter", deutsche Neuverfilmungen wie "Das Kalte Herz" oder Hollywood-Produktionen wie "Another Cinderella Story“.



Unter ihnen soll auch der Sieger auserkoren werden, der die meisten Gäste entzückt, die zur Abstimmung mit einer magischen Kugel zum Zauberbaum auf den Marktplatz eilen. Die ganze Stadt putzt sich zur Feier des Films märchenhaft heraus: Es gibt ein Pfefferkuchenhaus, ein Räuberdorf, den Froschkönig am Teich, eine Schatztruhe, einen Zauberwald und König Drosselbarts Stadt. An den Orten können die jungen Gäste sich zu Märchenfiguren schminken lassen, Daumenkinos basteln oder feuerrote Blumen filzen.

Könige und Prinzen reisen an

Rolf Hoppe, hier zu sehen als König im Märchen drei Haselnüsse für Aschenbrödel, erhält beim Märchenfilmfestival einen Preis für sein Lebenswerk und wird ihn persönlich in Annaberg-Buchholz entgegen nehmen. Bildrechte: MDR/WDR/Degeto Dass Rolf Hoppe einen Preis für sein Lebenswerk bekommt, ist auch ohne Zauberei ganz sicher. Der Schauspieler, der den König in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" spielte, wird daher in die Märchenstadt reisen - ob mit motorisierter Kutsche oder auf Schienen ist unbekannt. Auch haben sich echte Prinzen angekündigt. So kommt Pavel Travniček, der Prinz aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", nach Annaberg-Buchholz und bringt eine Truhe voller fantasievoller Gewänder mit, die alle bereits in tschechischen Filmen getragen wurden und nun in einer Ausstellung präsentiert werden. Das Prinzenpaar zur Lippe übernimmt die Schirmherrschaft des Märchenfestivals sehr gerne, wie es sagt:

Was wären wir ohne Märchen? Sie inspirieren und verzücken uns seit frühester Kindheit. Sie sind spannend und unterhaltsam, sie geben Trost und Heimat, sie lassen zuverlässig das Gute über das Böse siegen. Georg Prinz zur Lippe und Alexandra Prinzessin zur Lippe