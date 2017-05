Vater der "Neuen Wilden" Maler A. R. Penck gestorben

Der deutsche Maler A. R. Penck ist tot. Wie die Galerie Michael Werner am Mittwoch mitteilte, ist der 77-jährige gebürtige Dresdner bereits am Dienstag nach einer längeren Krankheit in Zürich gestorben. Der Kölner Galerist hatte Penck entdeckt und Ende der sechziger Jahre auch erstmals ausgestellt.

A. R. Penck gilt als bedeutendster Gegenwartskünstler und Vater der "Neuen Wilden". Der Maler, Grafiker und Bildhauer, der eigentlich Ralf Winkler hieß, wurde am 5. Oktober 1939 in Dresden geboren.

Meister der Strichmännchen: A. R. Penck Bildrechte: dpa Von 1969 an bekam er mit dem Sicherheitsdienst der DDR zunehmend Probleme. Seine Bilder wurden beschlagnahmt und seine Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler der DDR abgelehnt. Vor allem nach der Verleihung des Will-Grohmann-Preises im Jahr 1975 durch die Akademie der Künste in West-Berlin nahmen die Kontrollen der Staatssicherheit zu.

Strichmännchen, Kreuzzeichen, Totenköpfe

Im Jahr 1980 wurde Penck aus der DDR ausgebürgert und siedelte in den Westen über. Nur wenige Monate später mietete der Künstler in Paris ein Atelier in der Nähe des Künstlerviertels Montmartre.

Penck ist mit seiner Bildsprache aus Strichmännchen mit erigierten Penissen, Kreuzzeichen, Totenköpfen und beißenden Hunden bekannt geworden. Eine Zeichenkunst, mit der er die damalige Trennung Deutschlands und die Suche des Individuums nach einer freien Gesellschaft thematisierte.

Seit März dieses Jahres ist in Südfrankreich eine Ausstellung mit Werken Pencks zu sehen. Schon die Vernissage fand aus gesundheitlichen Gründen ohne den Künstler statt, der zuletzt in Irland lebte. Die Ausstellung soll noch bis zum 18. Juni im Museum Fondation Maeght in der Nähe von Nizza zu sehen sein.