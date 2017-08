Der Intendant der Landesbühnen Sachsen, Manuel Schöbel, sieht die Theaterhäuser in der Pflicht, noch stärker gesellschaftspolitische Debatten abzubilden. Das sagte Schöbel im Gespräch mit MDR KULTUR.

Wenn wir uns beklagen, und das tun wir ja alle und viel, dass im gesellschaftlichen Umgang der Ton rauer geworden ist, dann bietet sich das Theater als Schule der Wahrnehmung an. Es bietet sich als Schule der Sinne, des Zuhörens, des Nachdenkens und der Sensibilisierung für unterschiedliche Positionen an. Ich glaube, die Kultur des Miteinanders ist eine große Aufgabe des Theaters.

Schöbel startete in diesem Monat in seine zweite Amtszeit als Intendant der Landesbühnen. Unter seiner Führung wurde das Haus neu ausgerichtet. So fusionierten das Landesbühnen-Orchester und die Elbland Philharmonie.