Nein, den Literaturnobelpreis hat Margaret Atwood wieder nicht bekommen, obwohl sie schon seit Jahren zu den Favoriten zählt. Schuld daran, so könnte man verkürzt sagen, ist Bob Dylan. Der bekam den Preis im letzten Jahr, und es war zu erwarten, dass die Jury den Preis nicht zwei Jahre in Folge nach Nordamerika schicken wird. Margaret Atwood ist so etwas wie die Grande Dame der anglo-amerikanischen Literatur, die sich bis heute ihren Widerspruchsgeist erhalten hat. Wenn man von allen gemocht wird, dann hat man etwas falsch gemacht, so ihr Credo.

Margaret Atwood im Oktober 1987 während der Internationalen Frankfurter Buchmesse mit ihrem Bestseller "Der Report der Magd". Bildrechte: dpa

Geboren wurde Atwood in Ottawa, Kanada. Ihre Kindheit verbrachte sie in Ottawa, Quebec und Ontario. Sie studierte in Toronto und Harvard, unterrichtete seit 1964 an verschiedenen Universitäten Literatur, lebte in den USA, Großbritannien, Deutschland, Italien und Frankreich und seit 1992 mit ihrem Mann, dem Dichter Graeme Gibson, wieder in Toronto. 1969 erschien Atwoods erster Roman "Die eßbare Frau", bis dahin war sie vor allem als Dichterin und Kritikerin wahrgenommen worden. Atwood verstand sich immer schon als feministische Autorin, die sich den dystopischen Entwürfen von Aldous Huxley und George Orwell verpflichtet fühlte. In dieser Tradition steht auch Atwoods bis heute erfolgreichster Roman "Bericht einer Magd", im Original "The Handmaid's Tale", der 1985 erschien und weltweit gefeiert wurde.