In späterer Zeit haben die Historiker aus diesen beiden politischen Antipoden des 18. Jahrhunderts einen grundsätzlichen Gegensatz konstruiert, den zwischen männlicher und weiblicher Herrschaft – "hier der aggressive Mann, dort die defensive Frau - oder auch den Gegensatz zwischen Verstand und Gefühl, von Atheismus und Frömmigkeit, von Norden und Süden, von katholisch und evangelisch". Höhepunkt der Maria Theresia Verehrung war die Einweihung des großen Denkmals am Burgring im Jahre 1888. Initiiert und konzipiert hat das Monument der Historiker und Politiker Alfred Ritter von Arneth, dessen 10-bändige Biografie der Kaiserin den Mythos einer volksnahen und unkonventionellen "Bürgerkönig" über viele Generationen hinweg prägte. Das Denkmal zeigt Maria Theresia auf hohem Thon sitzend, umgeben von den großen Männern - Feldherren, Staatsminister und Wissenschaftler - die ihr zur Seite standen. Sogar der kleine Mozart, als Wunderkind abgebildet, befindet sich unter den herausragenden Persönlichkeiten, die von ihrem Ruhm künden sollen, obwohl sie für den Musiker nur wenig übrig hatte.

Barbara Stollberg-Rilinger Bildrechte: dpa

Die mythische Überhöhung der Maria Theresia als Mutter der Nation erfolgte bezeichnenderweise in einer Zeit, in der es mit Österreich-Ungarn politisch rapide bergab ging. Die Habsburger hatten 1859 einen Großteil ihrer Besitzungen in Italien verloren und wenig später, 1866, wurden sie nach einer herben militärischen Niederlage von Bismarck aus dem Deutschen Reich geworfen. Österreich musste sich neu finden und dabei bot Maria Theresia die geeignete Projektionsfläche.



Was hat uns diese Heldin von einst heute noch zu sagen? Mehr oder weniger gar nichts. Als Identifikationsfigur tauge die Kaiserin in keiner Weise, meint die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger. Gerade dieser nüchterne Blick auf Maria Theresia macht allerdings die Qualität dieses Buches aus, in dem auf mehr als 1.000 Seiten ein ganzes Zeitalter rund um diese bedeutende Figur der europäischen Geschichte besichtigt wird.