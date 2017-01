Mary Tyler Moore (1936-2017) Bildrechte: dpa

Moore wurde am 29. Dezember 1936 in Brooklyn/New York geboren und in den Sechziger und Siebziger Jahren durch Sitcoms wie "The Dick Van Dyke Show" (1961-1966) und die "Mary Tyler Moore Show" (1970-1977) bekannt. Sie gewann einen Golden Globe für ihre Rolle als Hausfrau in dem Familiendrama "Eine ganz normale Familie" (1980) an der Seite von Robert Redford. Auch für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin war sie damals nominiert gewesen.



Von ihren Kollegen wurde die verstorbene Schauspielerin vor allem für ihre Vorreiterrolle in den 1970er-Jahren gewürdigt. Schauspielerin Elizabeth Perkins meldete sich über den Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort. Moore habe ihr gezeigt, dass es in Ordnung sei "stark, Single, mutig, rebellisch und frei" zu sein. Fernsehmoderatorin Ellen DeGeneres betonte: