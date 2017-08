Bei der Villa handelt es sich um die ehemalige Schule und Wohnung der Tänzerin Mary Wigman, die in den 30er-Jahren in Dresden lebte und wirkte. Der Freistaat Sachsen bietet der Landeshauptstadt die Villa mit einem Vorkaufsrecht an. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) habe nun den Auftrag, mit dem Freistaat Sachsen in Verhandlung zu treten.

Die Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin Mary Wigman Bildrechte: dpa

Mary Wigman (1886-1973) gilt als eine der Erfinderinnen des Ausdruckstanzes und machte den Stil als "New German Dance" weltweit bekannt. Geboren wurde die Tänzerin als Marie Wiegmann in Hannover, wurde bereits als Kind "Mary" gerufen und passte später auch ihren Nachnamen als "Wigman" dem englischen Vornamen an. Wigman begann ein Studium der rhythmischen Gymnastik, suchte jedoch nach stärkeren künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten.



1920 eröffnete Wigman daher selbst eine Schule für modernen Tanz in Dresden. Während des Zweiten Weltkriegs musste Wigman die Schule allerdings verkaufen. Bis vor kurzem diente die Villa in der Bautzner Straße noch als Probebühne der Sächsischen Staatsoper Dresden.