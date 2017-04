Matthäus und Passion – Wie kommt die Matthäuspassion zu ihrem Namen?

Im Neuen Testament der Bibel gibt es vier Evangelien. Sie sind nach den Verfassern Matthäus, Markus, Lukas und Johannes benannt. Diese vier schrieben - oder zumindest wird es ihnen zugeschrieben - unter anderem über das Leben und Sterben Jesu Christi.

Bei einer Passion handelt es sich um den Leidensweg Jesu. In der Bibel ist das der Zeitraum vom Einzug Jesu in Jerusalem bis zum Tage der Kreuzigung am Karfreitag. Die Evangelien beschreiben diesen als Passionsgeschichte. Wird mit einer von diesen musikalisch umgegangen, nennt sich das Musikstück Matthäus,- Markus-, Lukas- oder Johannespassion.

Wann heißt ein Stück "Matthäuspassion"?

Heißt ein Musikstück "Matthäuspassion" bedeutet das also lediglich, dass ein Solist - in der Regel ein Tenor-, der als Evangelist bezeichnet wird, Worte aus dem biblischen Matthäus-Text von der Leidensgeschichte Jesu singt. So gilt es nicht nur für Georg Philipp Telemanns Matthäuspassion, sondern auch für die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. Zudem spielen Orchester, es singen Chöre und weitere Solisten. Es gibt dramatische Chorsätze, dann wiederum kommentiert der Chor mit Choralgesang die Handlung. Der Evangelist hält sich dabei meist an den Text der Luther-Bibel.

Wer komponierte alles eine Passionsmusik?

Schon vor dem Barock war es üblich, dass Komponisten Bibeltexte vertonten. Heinrich Schütz komponierte bereits um 1645 "Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuze".

Seitdem haben sich bis heute viele Komponisten die Leidensgeschichte Jesu nach Matthäus zum Gegenstand von Passionsmusiken gemacht. So zum Beispiel Johann Theile, Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach und Ernst Pepping.