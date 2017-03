Hartwig Ebersbach bekommt den renommierten Max-Pechstein-Ehrenpreis der Stadt Zwickau. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. In der Begründung hieß es, Ebersbachs Werk gehöre zu den wichtigsten und eigenständigsten Positionen innerhalb der deutschen Malerei. Schon zu DDR-Zeiten habe Ebersbach damit überregionale Resonanz erfahren. Mit Pechstein verbänden ihn die Auseinandersetzung mit Mythen, Sagen und Märchen und die Begegnungen mit exotischen, archaischen Kulturen und die expressive Malerei.

Seine ungestüme, expressive Malerei wurde schon früh zu seinem Markenzeichen – und bekannt wurde er vor allem durch seine Kaspar-Bilder, die von unbändiger Fabulierlust und Experimentierfreude geprägt sind. So entwickelte er eine unverwechselbare Handschrift, die ihn zu einem der interessantesten Künstler der Leipziger Schule werden ließ.

Hartwig Ebersbach wurde 1940 in Zwickau geboren und studierte dann Anfang der 1960er Jahre bei Bernhard Heisig an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Er lebt und arbeitet in Leipzig.