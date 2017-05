Vor 35 Jahren ist "Der fremde Freund" erschienen. Die Novelle über eine Ärztin in der DDR 1981, die sich ohne Leidenschaften durch ihr Leben lebt. Eine Sensation damals in dem Staat, der sich seine Bürger doch immer begeistert vom Sozialismus vorgestellt hat, leidenschaftlich beschäftigt mit historischer Mission und dem Weltfrieden und dem Fünfjahresplan. Seitdem gehört Christoph Hein für viele im Osten zu ihrem Leben. Seine Bücher liest man einfach, ohne groß zu fragen. Vielleicht nicht alle, aber dann doch wieder sein neuestes. Und die man nicht gelesen hat, hat man im Kino gesehen ("Tangospieler", "Willenbrock") oder im Theater ("Horn’s Ende", "Weiskerns Nachlass") oder im Radio gehört bei MDR KULTUR ("Glückskind mit Vater", "Frau Paula Trousseau" z.B.). Außer Romanen hat er Theaterstücke und Essays geschrieben, die in Mitteldeutschland das kollektive Gedächtnis möblieren ("Die Ritter der Tafelrunde", 1989 am Staatsschauspiel Dresden oder 1987 "Öffentlich arbeiten", der Band, wo er zur Abschaffung der Zensur riet). Doch der preisgekrönte Autor ist kein DDR-Schriftsteller geblieben, hat die Leser einfach immer weiter interessiert.

Eine Familie unter den Rädern der Geschichte

Nun sein neuer Roman "Trutz": Eine Familie kommt unter die Räder der Geschichte bei den Nazis, in Stalins Säuberungen, in der DDR und heute in Deutschland. 477 Seiten. Bestimmt kein schmales Buch, aber der Stoff hätte auch für drei Bände zu 400 Seiten gereicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Christoph Hein schreibt, wie er liest. Die Dinge werden erwähnt, meistens knapp, nie ausgemalt. Zwei verlieben sich, dass es notiert ist, muss reichen. Der Autor macht ihnen keine Szene. Und genauso schnörkellos wird der Held der ersten 300 Seiten, Rainer Trutz, auf Seite 313 in Workuta erschlagen. Der Leser muss den Text mitschreiben, mitlesen reicht nicht – wie gesagt: keine Gefälligkeiten. Und für Christoph Hein selbst ist schon gar kein Platz in dem Text. So kennen viele ihn als den "fremden Hein" – seit 35 Jahren oder noch länger.

Der "fremde Freund" ganz nah