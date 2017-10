Der Schauspieler Clemens Schick ist zu Gast im MDR KULTUR-Café. Ihm haftet seit seiner Rolle in "James Bond 007: Casino Royale" das Image des Bösewichts mit den klaren durchdringenden Augen an. Doch möchte er nicht nur auf einzelne Rollen reduziert werden. Er legt Wert auf ein breites Spektrum schauspielerischer Darbietungsformen, trotz internationaler Erfolge spielt er daher auch weiterhin Theater, ist in Low-Budget-Produktionen zu sehen, genauso wie in Fernsehserien, wie "Unschuldig" an der Seite von Alexandra Neldel. 2014 bekannte er sich auch öffentlich zu seiner Homosexualität.