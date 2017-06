Feridun Zaimoğlu zu Gast im MDR Kultur-Café

Feridun Zaimoğlu wurde 1964 im türkischen Bolu geboren und wuchs in Deutschland auf. Seit Mitte der 80er-Jahre lebt er in Kiel, wo er zunächst Kunst und Medizin studierte. Danach begann er, als freier Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist zu arbeiten. Er schreibt unter anderem für "Die Zeit", "Die Welt" und den "Tagesspiegel".

Zu seinen bekanntesten Büchern zählen "Kanak Sprak" (1995), "Leyla" (2006) und "Liebesbrand" (2008). Mit seinem ersten Buch "Kanak Sprak" gab er den Kindern türkischer Einwanderer in Deutschland eine Sprache. Sein zweiter Roman "Abschaum – Die wahre Geschichte von Ertan Ongun" (1997) wurde im Jahr 2000 verfilmt und kam unter dem Titel "Kanak Attack" in die Kinos. In seinem 2011 erschienenen Roman "Ruß" schlug Zaimoğlu wieder den Ton des zornigen Mannes an. Die Figuren des Autors stehen dem unteren Ende der Gesellschaft stets näher als dem oberen.