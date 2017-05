Vom Sein

Franzobel wollte Maler werden, hat aber ziemlich schnell gemerkt, es reicht, wenn er Fantasien beschreibt; sie nicht in Farbe ausführt, sondern in Worte setzt.

Er ist einfach ein Markenname geworden. Franzobel

Unter der Marke Franzobel ist nun seitdem ein unfassbar weites Oeuvre erschienen: Gut 70 Romane, Essays, Theaterstücke, Kinderbücher, Lyrikbände.

Dabei bin ich im Vergleich zu Dostojewski oder Elfriede Jelinek ein fauler Hund. Außerdem sind viele Texte einfach sehr kurz und sind in österreichischen Kleinverlagen erscheinen. Wobei mir grade das immer eine wunderbare Freiheit gegeben hat. Franzobel

Denn, so erzählt der Schriftsteller weiter, wenn man in deutschen Großverlagen unter den Augen des gesamten Feuilletons publiziert, hat man diese Freiheit nicht unbedingt.

Vom Schrecken

Franzobels neuester Roman ist nun grade in dem zum großen Carl Hanser Verlag gehörenden Zsolnay-Verlag erschienen, und das unter den wohlwollenden Augen des deutschen Feuilletons. "Das Floß der Medusa" ist ein Buch, in dem man gnadenlos versinken kann. Beinahe körperlich nimmt es mit in eine der größten nautischen Katastrophen des 19. Jahrhunderts, und lässt in die Seelen derer blicken, die in ihr gefangen waren. Auf knapp 600 Seiten breitet Franzobel das opulente, groteske, sinnenfreudige und auch oft grausliche Panorama einer Schiffsgesellschaft aus, deren Ziel die Kolonialstadt Saint-Louis im Senegal ist. Durch das Unvermögen des Kapitäns strandet die "Medusa" auf einer weit von der Küste entfernten Sandbank. Von den gut 400 Menschen kommen die meisten auf Rettungsbooten davon, ein paar wenige harren auf dem Schiff aus, und es retten sich knapp 150 Menschen auf ein provisorisches Floß. Erst nach knapp zwei Wochen wird es entdeckt. Es überleben 15 Männer, die in ihren Köpfen eine wahre Hölle haben, in ihren Mägen Schuhe, Holz, Schmetterlinge und – Mitpassagiere.

Es überrascht und entsetzt mich immer wieder, wie wenig ein Mensch damals gezählt hat, wie brutal mit Menschen umgegangen wurde. Da haben wir in den letzten 150 Jahren doch einiges gelernt. Franzobel

Trotzdem: ein Buch über eine Schiffskatastrophe zu schreiben, über sterbende Menschen auf einem Floß, ist heutzutage zwangsläufig ein Statement – denn es läuft ein großer Text mit. Was Franzobel mehr noch als den offensichtlichen Konnex zwischen den Toten auf dem Medusa-Floß und den vielen tausend Flüchtlingstoten im Mittelmeer beschäftigt, ist die Frage, wie schnell eine humane Gesellschaft zerbrechen kann.

Vom Schreiben

Das Thema seines neuen Romans ist kein strategisches – denn, davon ist er überzeugt, alles was man strategisch angeht im Sinne einer Lesererwartung scheitert per se. Die Themen für seine Bücher fallen ihm zu, und zu manchen entwickelt sich etwas …

Mir ist es wichtig, dass ich so einen Grundschwung habe, wie eine Kugel in einem Flipperautomaten. Bei dem neuen Roman war es wirklich so, dass sich sehr viel ergeben hat durch das Schreiben. Franzobel

Dabei ist es so, dass sich sein Schreiben auch auf den Alltag auswirkt – wenn Realität und Fantasie zusammenfließen, kann es passieren, dass er von der Familie zum Hustensaft holen in die Apotheke geschickt wird, und auf dem Weg dahin überlegt, welchem seiner Protagonisten er wohl einen Husten andichten könnte. Bis zur Apotheke ist dann der Name des Medikaments zwar vergessen – doch der Text ist ein Stückchen weiter. Franzobel braucht das Schreiben.

Wenn ich keinen Stoff habe an dem ich arbeiten kann, bin ich sehr sehr unrund. Franzobel