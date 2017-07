John von Düffel zu Gast im MDR KULTUR-Café Der "Wasserversteher" der deutschen Literatur

John von Düffel ist der ausgemachte Wasserversteher der deutschen Literatur. Er hat viele Jahre seines Lebens im Schwimmbecken und in offenen Gewässern verbracht und seine Leidenschaft auch schon oft zu Text gemacht, in Romanen, in mehreren Erzählungen. Doch, so sagt er selbst, dieser literarischen Wassersucht gibt er nur in jedem zweiten Buch nach. In seinem neuen Roman ist etwas ganz anderes dran: der digitale Datenstrom. In ihn taucht er eine ganze Schulklasse, junge Menschen, die kurz vorm Abitur stehen und die er in ihrer Zwischenwelt besucht: der Welt zwischen Erwachsensein und Kindheit, zwischen Realität und Virtualität, Sex and Crime, Heute und Zukunft und nicht zuletzt auch Diesseits und Jenseits. Im MDR KULTUR-Café spricht John von Düffel mit Literaturredakteurin Katrin Schumacher über den Wechsel zwischen den Zuständen und Elementen.