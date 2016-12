Matthias Brandt zu Gast im MDR KULTUR-Café

Matthias Brandt hat als Schauspieler eine geradezu magische Aura, ein Meister der leisen Töne, der gerade durch seine Zurückhaltung, durch sein dezentes Spiel eine große Wirkung entfaltet.

Man muss sich in regelmäßigen Abständen befragen, on man noch was zu erzählen hat. Oder ob man sozusagen auf Autopilot die Sache betreibt - und dann ist sie, finde ich, zu wenig legitimiert. Matthias Brandt

Bayerischer Ermittler

Ich erzähle gerne auf verschiedene Arten und suche die dem adäquate Form jedes Mal neu. Und vielleicht macht das den Eindruck des Verhaltenen. Matthias Brandt

Schwierige Leidenschaft

Als Fan von Werder Bremen hat es Matthias Brandt nicht immer leicht Bildrechte: dpa Im MDR KULTUR-Café spricht Matthias Brandt über seine Kindheit in den 60ern, die sich trotz des exponierten Vaters in vielem gar nicht so sehr vom Durchschnitt der bundesdeutschen Kinder unterschied. Matthias Brandt ist ein sehr privater Mensch, der sein Familienleben vor der Öffentlichkeit schützt, aber durchaus spannende Auskünfte über seine besondere Herkunft, über seine eigenen Erziehungsgrundsätze als Vater einer Tochter und über seine künstlerische Entwicklung preisgibt.



Er schildert seine Einfühlung in die Rollen, sein Versenken in die fremden Charaktere, die er sich zu eigen macht, aber auch eine große, oft schwierige Leidenschaft: Matthias Brandt ist bekennender, lebenslanger Fan von Werder Bremen.