Am 2. Oktober 2017 hat der Komiker Michael Mittermeier 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert: Am 2.10.1987 hatte er Premiere mit seinem ersten Solo-Kabarett-Programm. Es dauerte noch einmal neun Jahre, bis Mittermeier mit seinem Programm "Zapped" und dem "Quatsch Comedy Club" in die erste Liga der Humoristen aufstieg. Damals war er einer der wenigen, der große Hallen füllen konnte oder Headliner bei "Rock am Ring" sein durfte.

Von der katholischen Kirche zum Komiker

Im MDR KULTUR-Café erzählt Michael Mittermeier von seiner Kindheit in Bayern, seinen handfesten Erfahrungen mit der katholischen Kirche und seinem Weg zum Komiker - über Familienfeste, als Straßenmusiker und einem unvorhergesehenen Auftritt bei U2 in der Münchner Olympia-Halle 1987. Der 51-Jährige erklärt, warum er die Unterscheidung zwischen ernsthaftem Kabarett und angeblich oberflächlicher Comedy immer für Blödsinn gehalten hat und warum er 2003 den Selbstversuch unternommen hat, als deutscher Komiker in den USA Fuß zu fassen.

Michael Mittermeier auf der Frankfurter Buchmesse, 2016. Bildrechte: dpa Mittlerweile ist er gern gesehener Gast beim "Just For Laughs"-Festival in Kanada - aber auch bei der Lachmesse in Leipzig. Dort wird er am 21. Oktober im Schauspiel Leipzig sein derzeitiges Programm "Wild" präsentieren.



Michael Mittermeier spricht im MDR KULTUR-Café über Mut und das, was man einfach tun muß. Er spricht über die Grenzenlosigkeit von Humor, wenn er ehrlich ist und über eine bedrohlich-befremdliche Begegnung mit dem bekennenden Scientologen Tom Cruise hinter den Kulissen von "Wetten dass“.