"Glück und Zufall haben mein Leben bestimmt", meint Michael Naumann. Ein geplanter Lebenslauf war das also nicht. Im MDR KULTUR-Café erinnert sich Naumann an seine Kindheit in Köthen: "Die Bombardierung 1944 überlebt - Glück gehabt". Er spricht über die Flucht 1953 mit Mutter und Schwester in den Westen und das Aufwachsen im kriegszerstörten Köln.