MDR KULTUR-Café mit Nadja Uhl

Nadja Uhl wurde mit einem Schlag berühmt. Im Jahr 2000 erhielt die Schauspielerin zusammen mit ihrer Kollegin Bibiana Beglau den Silbernen Bären der Berlinale für ihr anrührendes Spiel in Volker Schlöndorffs "Die Stille nach dem Schuss". Seither hat die 1972 in Stralsund geborene Künstlerin im Kino und im Fernsehen ihren Ruf als eine der besten deutschen Charakterdarstellerinnen immer wieder neu bewiesen, ob in düsteren Dramen wie "Operation Zucker" oder in wunderbaren Komödien wie "Sommer vorm Balkon".

In ihrem offenen Gesicht kann man lesen wie in einem Buch, und dennoch vermag sie es auch, das Geheimnis, das Verborgene ihrer Figuren durchscheinen zu lassen. Oft spielte sie in zeitgeschichtlichen Filmen wie "Mogadischu" und "Nicht alle waren Mörder" und oft gestaltet sie dort ganz normale Frauen, die in extremen Situationen über sich hinauswachsen. Nadja Uhl studierte in Leipzig Schauspiel, heute ist Potsdam ihr Lebensmittelpunkt. Dort spielte sie zunächst große Rollen am Hans-Otto-Theater, bevor sie sich ganz dem Film zuwandte.



Nadja Uhl scheint ein Symbol der Vollkommenheit zu sein: überaus begabt, schön, klug und umgänglich. Im MDR KULTUR-Café verrät sie uns, ob sie manchmal auch die Fassung verliert. Sie gibt Auskunft über ihre Familie und ihren sehr modernen Mann, der sie bei ihrer Laufbahn immer unterstützt hat, über ihre gründlichen Recherchen und ihr starkes Gefühl für Verantwortung bei der so erfolgreichen künstlerischen Arbeit.