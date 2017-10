Seit dem 1. August 2017 ist Alfred Weidinger Direktor des Museums der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig. Er trat die Nachfolge von Hans-Werner Schmidt an, der im Frühjahr in den Ruhestand ging und das Museum im Neubau ab 2004 geprägt und gestaltet hat. Darauf will Alfred Weidinger aufbauen, das Haus weiterentwickeln, verändern und neu ausrichten.

Im oberösterreichischen Schwanenstadt wurde Alfred Weidinger 1961 geboren, am Attersee wuchs er auf, lernte das Uhrmacherhandwerk und studierte von 1985 bis 1997 in Salzburg Kunstgeschichte und Klassische Archäologie. An der Universität Wien promovierte Alfred Weidinger über das Frühwerk von Oskar Kokoschka und war Chefkurator, Prokurist und stellvertretender Geschäftsführer in der Albertina in Wien.



Ab 2007 war er Kurator und Vizedirektor am Wiener Belvedere. Dort wirkte Alfred Weidinger vor allem als Kurator für die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts und Hauptabteilungsleiter des von ihm gegründeten Forschungszentrums. Zudem arbeitet er bis heute selbst als Fotograf. Alfred Weidinger setzte sich unter 29 Mitbewerbern durch und soll als Direktor das 1848 gegründete Museum der bildenden Künste in Leipzig zunächst für sechs Jahre leiten.