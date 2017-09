Im April 2016 wurde Heinrich Timmerevers zum 50. Bischof des Bistums Dresden-Meißen ernannt. Im August 2016 erfolgte die feierliche Einführung in das Amt. Nach reichlich einem Jahr sieht sich Bischof Heinrich Timmer in seinem neuen Bistum angekommen. Manches sei hier sogar leichter als im Westen, sagt er. So sei die Kirche im Osten in Bereichen, die sie gestalten kann, unabhängiger von staatlichen Vorgaben.

Bischof Heinrich Timmerevers im August 2016 bei der feierlichen Einführung in das Amt. Bildrechte: Bistum Dresden-Meißen Das Bistum zählt 143.000 Katholiken in Sachsen und Ostthüringen, rund 3,5 Prozent der Bevölkerung. Von seinem Amtsvorgänger Heiner Koch, der nach nur zweieinhalb Jahren von Dresden an die Spitze des Erzbistums Berlin gewechselt war, übernahm Heinrich Timmerevers verschiedene langfristige Vorhaben. Dazu zählt an erster Stelle eine Strukturreform im Bistum. Dabei geht es auch um neue christliche Wirkungsfelder in der Gesellschaft. Bis Sommer 2020 soll dieser Prozeß abgeschlossen sein. Ein Jahr später stehen dann die Feierlichkeiten zu 100 Jahre Neugründung des Bistums an. Die Wurzeln der früheren Diözese Meißen reichen bis ins Gründungsjahr 968 zurück.

Dialog zwischen den Religionen

Im 500. Jahr der Reformation fanden in Sachsen mehrere ökumenische Veranstaltungen statt, im Bautzener Dom und im Meißner Dom. Viele Katholiken besuchten auch den Evangelischen Kirchentag in Leipzig. Dennoch erteilten die Oberhäupter von evangelischer und katholischer Kirche in Sachsen konfessionsübergreifenden Abendmahlsfeiern eine Absage. Dafür stünden noch zu viele Klärungen im Amtsverständnis und beim Wesen der Kirche aus, sagte der evangelische Landesbischof Carsten Rentzing in einem Interview und der katholische Bischof von Dresden-Meißen Heinrich Timmerevers fügte an, leider gibt es im Eucharistieverständnis noch zu große Unterschiede. Ein Thema, dass also über das Reformationsjubiläum hinaus weiteren Dialog erfordert.

Zur Person Heinrich Timmereveres

Bischof Heinrich Timmerevers Bildrechte: Bistum Dresden-Meißen In Nikolausdorf im Landkreis Cloppenburg wurde Heinrich Timmerevers 1952 als zweites von sechs Kindern eines Landwirts und seiner Frau geboren. Nach dem Abitur studierte er von 1972 bis 1977 Theologie und Philosophie in Münster und Freiburg im Breisgau. Von 1977 bis 1978 absolvierte er einen Kursus für Spiritualität der Fokolarbewegung an einer internationalen Schule in Rom.



1978 trat er in das Bischöfliche Priesterseminar Münster ein. Nach der Diakonenweihe folgten das Diakonatsjahr in Olfen, St. Vitus und 1980 die Priesterweihe im Dom zu Münster. 1980 bis 1984 war Heinrich Timmerevers Vikar an der Pfarrkirche St. Vitus, Visbek und 1984 bis 1990 Subdirektor am Bischöflichen Theologiekonvikt Collegium Borromäum Münster und Domvikar an der Domkirche zu Münster. 1990 bis 2001 wirkte er als Pfarrer in St. Vitus, Visbek und ab 1993 zusätzlich als Landespräses für Frauenseelsorge und Frauenbildung im Offizialatsbezirk Oldenburg und als Landespräses der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland.



2001 wurde Heinrich Timmerevers durch Papst Johannes Paul II zum Weihbischof in Münster und zum Titularbischof von Tulana ernannt. Die Bischofsweihe erfolgte im Dom zu Münster. Er wurde Bischöflicher Offizial für den Offizialatsbezirk Oldenburg mit Sitz in Vechta. Knapp acht Jahre war Heinrich Timmerevers u.a. Mitglied der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz, seit 2005 ist er Mitglied der Kommission für Geistliche Berufe und Kirchliche Dienste der Deutschen Bischofskonferenz und seit 2012 Bundesseelsorger des Malteser Hilfsdienstes. Am 26. April 2016 erfolgte die Ernennung zum 50. Bischof des Bistums Dresden-Meißen und am 27. August 2016 die feierliche Amtseinführung.