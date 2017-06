MDR KULTUR trifft ... Reverend Robert Moore

Mit einem Festgottesdienst vor 120.000 Menschen an den Elbwiesen der Lutherstadt Wittenberg ist am vergangenen Wochenende der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag zu Ende gegangen. In Leipzig und in anderen Städten wurde "Der Kirchentag auf dem Weg" gefeiert. Alle Veranstaltungen standen im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums .

Ein Jubiläum, das auch in den USA von großer Wichtigkeit ist. Daher haben im vergangenen Jahr in Leipzig eine Reihe städtischer und stadtnaher Einrichtungen, wie das Dezernat Kultur, die Stiftung Bach-Archiv als maßgebliche Koordinationsstelle, die Leipzig Tourist- und Marketing GmbH, der Thomanerchor, die Stiftung Chorherren von St. Thomae und die Kirchgemeinde St. Thomas einen "Botschafter der Reformation" für Leipzig in den USA berufen. Es ist Reverend Robert Moore von der Evangelical Lutheran Church in America aus Leipzigs Partnerstadt Houston, der mit seiner Frau in Leipzig lebt. Beide arbeiten in Wittenberg, Leipzig und anderen Reformationsstellen in Sachsen und Sachsen-Anhalt.