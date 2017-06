Über hundert Jahre Wissenschaftstradition

Im Jahr 2006 wurden 100 Jahre Naturkundemuseum Leipzig gefeiert. Oberbürgermeister Burkhard Jung schrieb damals in seinem Grußwort: "Die Modernisierung des Hauses ist eine Herausforderung, für deren Bewältigung wir uns ein Datum gesetzt haben: Es ist das Jahr 2012, in dem das Naturkundemuseum seine hundertjährige Existenz an seinem prominenten Standort am Goerdelerring feiert." - Doch dann passierte lange Jahre nichts und zahlreiche Konzepte wurden erstellt und verworfen, ebenso Sanierungsvorhaben und die Suche nach einem neuen Standort.

Das Leipziger Naturkundemuseum an seinem bisherigen Standort am Tröndlinring Bildrechte: IMAGO Die Bauarbeiten für das neue Haus in der Halle 7 auf der Baumwollspinnerei sind mittlerweile in vollem Gange. Mitte kommenden Jahres ziehen zunächst das Theater Lofft und das Tanztheater ein. Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit an einem Verkehrskonzept, um die Baumwollspinnerei in Plagwitz perspektivisch besser an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden.



Das Naturkundemuseum Leipzig ist unter anderem im Besitz der international bedeutsamen Sammlung von Herman H. ter Meer, dem Wegbereiter der modernen Tierpräparation, der an der Leipziger Universität am zoologischen Museum wirkte. Noch bis Januar 2018 kann die aktuelle Sonderschau "Greif zu! Greifvögel aus aller Welt" besichtigt werden.

Die Natur ist der größte Künstler und das Spannungsfeld zwischen Kunst und Natur ist so wundervoll zu bespielen. Da hab ich ganz große Freude daran, das zu tun. Und wir dürfen uns nicht als Fremdkörper da hineinbegeben, sondern wir integrieren uns, bewahren aber unseren eigenständigen Charakter. Ronny Maik Leder

Studiogast Ronny Maik Leder im Porträt

Ronny Maik Leder im Studiogespräch bei MDR KULTUR Bildrechte: MDR/Olaf Parusel Ronny Maik Leder wurde 1977 im thüringischen Ilmenau geboren. Von 1996 bis 1997 studierte er an der Martin-Luther-Universität Halle Biologie, wechselte dann an die Universität Leipzig und schloss dort das Biologie-Studium ab. Studienreisen führten ihn anschließend nach Nepal und Frankreich.



Von 2000 bis 2005 studierte Leder Geologie am Institut für Geophysik und Geologie der Universität Leipzig, war dort von 2008 bis 2014 Doktorand und promovierte als Paläobiologe. Aus seinem Spezialgebiet - Haie, fossile Fischfauna und Mollusken - entwickelte er neue Techniken für die Klassifizierung fossiler Haifischzähne. 2006 bis 2014 arbeitete und forschte Leder am Museum der Westlausitz Kamenz. Als Postdoktorand war er von 2014 bis Ende 2016 im Florida Museum of Natural History der University of Florida. Seit dem 1. Dezember 2016 ist er Direktor des Naturkundemuseums Leipzig.