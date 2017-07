MDR KULTUR trifft … Siegfried Bülow

Er ist einer der erfolgreichsten Automobilmanager, Siegfried Bülow, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH. Nach 17 Jahren ging er Anfang Juli in den Ruhestand und wird fortan nur noch beratend tätig sein. Für seinen ersten Dreijahresvertrag bei Porsche Leipzig, gab der gebürtige Chemnitzer 2000 eine sichere und leitende Stelle bei VW in Wolfsburg auf. Siegfried Bülow ging zurück in den Osten, baute auf freiem Feld das Porsche-Werk auf und mehrfach aus. Das sei eine große Herausforderung gewesen, aber auch die schönste Zeit in seinem Berufsleben. Im Februar 2000 wurde der Grundstein für das Porsche Werk in Leipzig gelegt. Heute sind dort über 4.000 Menschen beschäftigt. 1,3 Milliarden Euro wurden investiert. Sämtliche Modellvarianten des Cayenne, Panamera und Macan laufen hier vom Band, an die 150.000 im Jahr. Seit August 2016 wird zudem die neue Generation der Porsche-Sportlimousine Panamera komplett in Leipzig gefertigt. Allein dafür wurden 600 Arbeitsplätze geschaffen. Wie ein Diamant auf der Spitze stehend, mutet der 32 Meter hohe Turm des Kundenzentrums vom Leipziger Porsche Werk an. An die 47.000 Menschen besuchten im vergangenen Jahr die fünf Ebenen des 5.200 Quadratmeter großen Gebäudes. Gleich nebenan befinden sich Rundstrecke und Offroad-Parcours.