In Erfurt wird am Sonnabend der diesjährige MDR MUSIKSOMMER eröffnet. Vom 24. Juni bis 27. August präsentiert das Festival seine Klangvielfalt in den mitteldeutschen Regionen. Das sommerliche Festival mit Klassik und Crossover erstreckt sich über 43 Konzerte an insgesamt 37 Spielorten. Ob bei Vokalmusik in ehrwürdigen Klöstern, Sommersinfonik auf Open-Air-Bühnen oder intimen Klavierabenden auf der Wartburg: Zuhörer und Künstler schätzen die lockere Atmosphäre rund um die Konzerte.