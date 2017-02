Lookin' out for Number 1 Die Macher hinter den Megahits

Es ist so gut wie unmöglich, noch nie einen Song von Nicky Chinn und Mike Chapman gehört zu haben. Chinn und Chapman, kurz auch Chinnichap genannt, schrieben in den Siebzigerjahren Hits wie am Fließband und waren das erfolgreichste englische Songwriter-Gespann seit Lennon-McCartney. Chinn/Chapman waren eine Hitmaschine, die Magie produzierte: Allein 1973/74 hatten sie beispiellose 19 Singles in den Top 40, darunter fünf Nummer-eins-Hits. Von Blondie bis Pat Benatar, The Knack bis Tina Turner: 40 Millionen verkaufte Singles gehen auf Chapmans Konto, ebenso wie sage und schreibe 70 Nummer-eins-Songs.