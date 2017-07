Eingesäumt von den typischen Plattenbauten der Neustadt in Halle liegt eine Brachfläche. Nach viel sieht sie noch nicht aus. Rasenfläche, am Rand ein paar Büsche. Doch an einem Ende entdeckt man schon einige Hochbeete: Tomatenpflanzen und Beerensträucher verkünden, was da mal kommen wird: Ein neuer Stadtgarten! Beteiligt an dem Projekt ist auch Christine Fürst, Professorin am Institut für Geowissenschaften an der Uni Halle.