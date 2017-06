Der schwedische Schauspieler Michael Nyqvist ist am Dienstag im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichteten skandinavische Medien am Abend übereinstimmend unter Berufung auf die Familie. Nach Informationen der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter" war Nyqvist an Krebs erkrankt.

Einem größeren Publikum bekannt wurde Nyqvist durch die "Millennium"-Verfilmungen. In der Thriller-Trilogie aus der Feder von Stieg Larsson ("Verblendung", "Verdammnis", "Vergebung") spielte er den Journalisten Mikael Blomkvist. Insgesamt trat er in seiner Schauspielkarriere in mehr als 50 Filmen auf, dazu in etlichen Theater-Produktionen. Seit 2011 spielte Nyqvist auch in Hollywood. 2010 veröffentlichte er seine Autobiografie, in der er über seine Kindheit bei Adoptiveltern und die Suche nach seinen leiblichen Eltern schreibt. Nyqvist hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.