Parks spielte in Filmen wie "Django Unchained", "From Dusk Till Dawn" und "Kill Bill" mit. In David Lynchs Kultserie "Twin Peaks" mimte er den Drogendealer Jean Renault.

Seinen ersten Filmauftritt hatte Parks 1966 in John Hustons Film "Die Bibel" als Adam. Er spielte in Fernsehserien wie "Then Came Bronson" und "Der Equalizer" mit. Zuletzt war er an der Seite von Mel Gibson in dem französischen Thriller "Blood Father" zu sehen.