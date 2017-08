Mittlerweile beschäftigt das Sanitäts- und Gesundheitshaus Carqueville 132 Mitarbeiter an 18 Standorten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt: Sie verkaufen in den Filialen, beraten in der häuslichen Krankenpflege oder stellen als Orthopädietechniker Orthesen und Prothesen her. Das Familienunternehmen ist, wie so viele andere Unternehmen in Deutschland auch, vom Fachkräftemangel betroffen. Felix Carqueville, Sohn von Peter Carqueville und Nachfolger in der Geschäftsführung, schildert die Problematik.