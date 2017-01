MDR KULTUR-Spezial: Das Mittelmeer - Ort der Götter und der Toten

Das Mittelmeer verbindet und trennt drei Kontinente und ihre Kulturen - und wenn die einen es in diesen Tagen vor allem als Grenze verstehen, so ist es anderen Fluchtweg und letzte Hoffnung. Das mediterrane Gefühl hat man im Deutschland vor der Flüchtlingskrise vor allem mit Urlaubsstimmung und kulinarischer Verführung, mit berauschenden Farben, Klängen und Düften in Verbindung gebracht. Griechenland oder die Türkei, Tunesien oder Mallorca gehörten viele Jahre zu den Lieblingsreisezielen der Deutschen und werden heute weitaus zögerlicher bzw. unter anderen Vorzeichen besucht.

Immer noch kommen die Touristen, um an den Mittelmeer-Stränden zu baden oder antike Stätten zu besuchen. Zugleich aber müssen wir uns an die hier andrängenden Flüchtlinge gewöhnen. Und wir sind konfrontiert mit gewaltigen politischen Verschiebungen etwa in der Türkei, oder mit wirtschaftlichem Notstand in Griechenland. Für eine aktuelle Erzählung vom Mittelmeer wirft MDR KULTUR einen Blick in soeben erschienene Bücher. Es sind Bücher, die sich aus jeweils anderer Perspektive mit diesem Meer, seinen Anrainerstaaten und seiner Landschaft beschäftigen.

Björn Kuhligk: "Die Sprache von Gibraltar"

Buch-Cover: "Die Sprache von Gibraltar" Bildrechte: Hanser Verlag Der Lyriker Björn Kuhligk stellt sein in der deutschen Gegenwartsliteratur einzigartiges Projekt vor. "Die Sprache von Gibraltar" heißt der aktuelle Gedicht-Band des in Berlin lebenden Lyrikers. Björn Kuhligk, 41 Jahre ist er alt, befasst sich ausdrücklich mit den politischen Ereignissen der Gegenwart. Er will die eigenen Wahrnehmung gegen das Zeitungswissen, die vom eigenen Erleben gespeiste Sprache gegen das postmoderne Abwägen setzen. Im Jahr 2015 ist Björn Kuhligk nach Melilla gereist, eine spanische Exklave an der Küste Nordafrikas. Tausende Flüchtlinge belagern hier eine hochbewachte und -befestigte Grenze, um über Melilla nach Europa zu gelangen. Björn Kuhligk hat die bestürzenden Bilder, die er dort gesehen hat, in dem Gedicht-Band "Die Sprache von Gibraltar" verarbeitet. MDR KULTUR spricht mit dem Autor über dieses Buch und befragt ihn zu den Möglichkeiten politisch engagierter Literatur in den Zeiten der Flüchtlingskrise.

Das Mittelmeer in Bildern und Betrachtungen