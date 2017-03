Das Aquarell "Abstieg" von Wassily Kandinsky wurde am Freitag im Kunstmuseum Moritzburg in Halle präsentiert

Das Aquarell "Abstieg" von Wassily Kandinsky wurde am Freitag im Kunstmuseum Moritzburg in Halle präsentiert

Das Aquarell "Abstieg" von Wassily Kandinsky wurde am Freitag im Kunstmuseum Moritzburg in Halle präsentiert Bildrechte: dpa

Das Aquarell kehre damit in die Region seiner Entstehung zurück, erklärte Christian Philippsen, Generaldirektor der Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt am Freitag. Kandinsky hatte das Werk 1925 während seiner Zeit am Bauhaus in Dessau geschaffen. Damit ist das Werk nicht nur regional, sondern auch besonders für die Moritzburg von großer Bedeutung.