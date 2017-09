Kultur kompakt - Kulturnachrichten um 8:30 Uhr

Ein griechischer Abgeordneter der Linksfraktion will im EU-Parlament umstrittene Karikaturen ausstellen, die sich kritisch mit Europa auseinandersetzen. Auf einigen Bildern sind Nazisymbole zu sehen. Die Ordnungshüter des Parlaments haben deshalb bei 12 Bildern ihr Veto eingelegt. Auf den Karikaturen sind EU-Beamte zu sehen, die Bürger mit Statistik-Pfeilen hinrichten oder Kinder, die sich an von der EU aufgetischten Steinen die Münder blutig beißen. Oder die EU-Flagge, die durch eine Sanduhr tropft und unten zur Nazi-Flagge wird. Ziemlich hart, gibt der griechische Abgeordnete Stelios Kuloglu zu. Aber die Karikaturen zu zensieren, wie er es nennt, sei falsch. Er fühle sich an den Terroranschlag auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo erinnert. Er hat nun den Parlamentspräsident um Hilfe gebeten.

Die Kunstausstellung documenta in Kassel und Athen hat überraschend einen Besucherrekord verkündet. Nach Angaben der Organisatoren sahen mehr als eine Million Besucher die Ausstellung in beiden Städten. Das mache die 14. documenta zur meistbesuchten Ausstellung zeitgenössischer Kunst aller Zeiten, hieß es weiter. Traditionell dauert eine documenta 100 Tage, durch die Überlappung der beiden Standorte war sie diesmal 163 Tage lang. Die 13. Documenta vor fünf Jahren hatten rund 900 000 Besucher gesehen. Zum Ende der Schau am vergangenen Sonntag hatten vor allem die Finanzen im Mittelpunkt gestanden. Das Budget soll um mehrere Millionen Euro überzogen worden sein.

Welchen Einfluss haben Kabarettisten auf den Ausgang der Bundestagswahl? Die Schauspielerin und Kabarettistin Lisa Fitz sagte MDR KULTUR: Sie glaube nicht, dass Bürger wegen eines Satire-Abends eine bestimmte Partei wählen, aber man könne sie in bestimmte Richtungen bestärken. Lisa Fitz: "Aber sonst ist es schon so: Steter Tropfen höhlt den Stein. Dass die Satire langfristig schon die Funktion hat aufzuklären. Eben Rücken zu stärken oder im Denken stark zu machen. Oder bei Zweifeln, dass man dann auf die andere Seite geht. Das geht aber nicht kurzfristig." Mehr zur Rolle des Kabaretts vor der Bundestagswahl erfahren Sie heute Abend in unserem Spezial um 18 Uhr, hier bei MDR Kultur.

Im Filmmuseum Potsdam feiert heute ein neues Festival Premiere. Die viertägige "Moving History"-Reihe widmet sich dem historischen Film. Unter dem Motto "Keine Stille nach dem Schuss - 1967, der Deutsche Herbst und die RAF" setzt sich die Pilotausgabe der Festspiele mit Filmen über den Terror der RAF auseinander. Festivaldirektorin Ilka Brombach sagte, man vergebe auch den Preis für den besten aktuellen historischen Film. Im RAF-Schwerpunktthema würden Klassiker gezeigt, wie "Deutschland im Herbst" oder "Die bleierne Zeit".

Der Leipziger Kabarettist Jürgen Hart wäre heute 75 Jahre alt geworden. Er war einer der Mitbegründer des Kabaretts "academixer". Mit der Aufmerksamkeit, die ihm sein Sachsenlied einbrachte, kam er schlecht zurecht, erzählt Heike Bittner, die Hart in einem Film porträtiert hat. Er wollte, dass die Menschen seine Worte schätzen, die Gedanken hinter den Worten. Und dann kam "Sing mei Sachse, sing. Jürgen Hart sagte dazu: „Oh Gott, ich werde mit einem Schlager berühmt". Jürgen Hart starb am 9. April 2002 an Krebs.