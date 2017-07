Gleich zwei Kulturstätten aus Sachsen-Anhalt könnten in diesem Jahr in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen werden. Der Naumburger Dom mit der hochmittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut sowie Bauhaus-Stätten in Dessau und Bernau gehören zu den 35 Nominierten für das UNESCO-Welterbe. Neben den beiden Kulturstätten in Sachsen-Anhalt sind aus Deutschland auch die sechs Höhlen der ältesten Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb für die Auszeichnung nominiert. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft das Welterbekomitee, das ab Sonntag in Krakau berät. Über die deutschen Nominierungen wird voraussichtlich zwischen dem 7. und 9. Juli entschieden.

Kulturlandschaft und Naumburger Dom

Der Naumburger Dom zählt laut Experten zu den bedeutendsten mittelalterlichen Bauten und ist bekannt für die zwölf lebensnah geschaffenen Stifterfiguren. Dazu gehören die Skulpturen der Uta von Ballenstedt (vermutlich 1000 bis 1046), der angeblich schönsten Frau des Mittelalters, und Ekkehard II. (um 985 bis 1046), Markgraf von Meißen.

Unsere Landschaft zwischen den zwei Flüssläufen ist eigentlich wie im Lehrbuch. Domstiftsdirektor Holger Kunde

Das UNSECO-Weltkulturerbe

Der seit 1972 von der Kulturorganisation der Vereinten Nationen vergebene Welterbetitel ist nicht mit Geld verbunden, gilt als wichtig für Marketingstrategien des Tourismus und für die Denkmalpflege. Das UNESCO-Welterbekomitee besteht aus 21 gewählten Vertragsstaaten der Welterbekonvention. Jährlich entscheidet es über die Aufnahme neuer Kultur- und Naturstätten in die Welterbeliste sowie über Erweiterungsanträge. Derzeit befinden sich 1.052 Kultur- und Naturstätten in 165 Ländern auf der Liste des Welterbes. Deutschland ist mit 41 Welterbestätten beteiligt, darunter die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg, der Aachener Dom, die Altstadt von Bamberg und das Gartenreich Dessau-Wörlitz. International gehören zum Welterbe die Große Mauer in China, die Brücke und Altstadt von Mostar in Bosnien-Herzegowina und das Great Barrier-Riff in Australien.